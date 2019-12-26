شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التعاون الدفاعي مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية بين البلدين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من وزير الدفاع الياباني أمس.

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