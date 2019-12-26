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العرفج لمن حاولوا استغلال قضية خاشقجي: موتوا بغيظكم.. الشفافية واضحة

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شكرا لقرائتكم العرفج لمن حاولوا استغلال قضية : موتوا بغيظكم.. الشفافية واضحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-26

العرفج لمن حاولوا استغلال قضية خاشقجي: موتوا بغيظكم.. الشفافية واضحة

كنا واثقين منذ البداية من براءة القحطاني وعسيري

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق عامل المعرفة أحمد العرفج على أحكام القضاء في قضية متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي حيث قال: “لمن حاولوا استغلال القضية نقول: موتوا بغيظكم.. الأحكام صدرت والشفافية واضحة”.

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وأضاف العرفج في برنامج يا هلا، “كنا واثقين منذ البداية من براءة وأحمد عسيري.. لكن أردنا أن تتم الأمور تحت مظلة قانونية تبرئهم إلى يوم القيامة”.

وتطرق العرفج خلال الحلقة للحديث عن المسؤولية الاجتماعية حيث قال: “المسؤولية الاجتماعية في الغرب (نظرية أخلاقية مستدامة)، أما عندنا فهي (سلق بيض) و(فلاشات كاميرات)”.

وتناول العرفج ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي وما يفعله مشاهير التواصل بقوله: “جعلنا من الحمقى والرعاع مشاهير بحسن نية وأحيانًا بسوء نية! نحن نقول شيئًا ونمارس شيئًا آخر، فندعو غيرنا للحديث بموضوعية، بينما لا نروج إلا الأفكار الشاذة والهياط!!”.

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