الارشيف / اخبار السعوديه

العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-26

العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها

بالتزامن مع الكسوف الحلقي للشمس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل، أن وزير العدل، د. وليد الصمعاني، وجه بتأخير بدء الدوام ليوم الخميس إلى الساعة 9 صباحًا؛ حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة؛ نظرًا لكسوف الشمس الذي يتزامن مع بداية وقت الدوام الرسمي.

وأوضحت وزارة العدل أن مواعيد الجلسات القضائية المجدولة في الساعة 8 صباحًا ستبدأ عند الساعة 9 صباحًا.

Advertisements

وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 7.45 صباحًا.

ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.

يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

تابعنا على e0d5a1b6e4.jpg تواصل معنا علىb7559dd490.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا