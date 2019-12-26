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شكرا لقرائتكم العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العدل تعلن تأخير موعد الجلسات القضائية والدوام لمنسوبيها
بالتزامن مع الكسوف الحلقي للشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العدل، أن وزير العدل، د. وليد الصمعاني، وجه بتأخير بدء الدوام ليوم الخميس إلى الساعة 9 صباحًا؛ حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة؛ نظرًا لكسوف الشمس الذي يتزامن مع بداية وقت الدوام الرسمي.
وأوضحت وزارة العدل أن مواعيد الجلسات القضائية المجدولة في الساعة 8 صباحًا ستبدأ عند الساعة 9 صباحًا.
وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 7.45 صباحًا.
ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.
يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.
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