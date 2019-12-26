أمير المدينة يوجِّه بتأخير بدء الدوام في جميع قطاعات الإمارة إلى التاسعة صباحًا

وجّه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة اليوم الخميس، إلى التاسعة صباحًا، استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة، نتيجة التعرُّض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين .

كما وجَّهت الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة وأمانة منطقة المدينة المنورة ببدء الدوام اليوم عند الساعة التاسعة صباحًا .

وحذَّرت وزارة الصحة في وقتٍ سابقٍ من مساء الأربعاء، من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح اليوم الخميس.

وبيَّنت «الصحة» في رسالة «إنفوجرافيك» توعوية نشرتها عبر حسابها بـ«تويتر»، أنَّ النظر لأشعة الشمس يسبِّب تشوهًا في الرؤية أو تغيرًا في اللون قد يظهر مع مرور الزمن.

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وأشارت إلى أنَّ النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين «حتى لفترة قصيرة»؛ يمكن أن يسبِّب ضررًا دائمًا لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررًا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكَّدت أنَّ الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها، مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

وأكدت وزارة الصحة أنَّ النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعيةً إلى تجنُّب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.