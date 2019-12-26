القيادات التعليمية تتفقد اختبارات نجران

واصلت القيادات التعليمية والمشرفون والمشرفات التربويون في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة. ووقف مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي خلالها على التجهيزات والخدمات، وكذلك وسائل الراحة التي تم توفيرها بمدارس مدينة نجران والمكاتب التابعة في المحافظات، من أجل تيسير إجراء الاختبارات الفصلية، بالإضافة إلى متابعة غرف التحكم الخاصة بالاختبارات ومتابعة الطلاب أثناء سير الاختبار وبعده. كما تفقد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، والمساعدة للشؤون التعليمية سراء الشهراني، ومديرو مكاتب التعليم بالمحافظات، ومديرو الإدارات، قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد وسير الاختبارات في يومها الرابع.



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