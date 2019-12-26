السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يفتتح مركز الحوادث والإصابات الجديد بمستشفى الملك خالد بالمنطقة



حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مستشفى الملك خالد بحائل اليوم، مركز الحوادث والإصابات الجديد بسعة 31 سريرا، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومدير عام الشؤون الصحية بحائل الدكتور حمود الشمري.

وتجول سموه داخل أرجاء المركز، مطلعا على التجهيزات الطبية في مجال الكوادر البشرية والأجهزة الطبية، ثم دشن وحدة الكوارث بالمستشفى واستمع لشرح عن المختبر الآلي والمشاريع المستقبلية.

وفي ختام الحفل أعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ولمسؤولي صحة حائل، على رأسهم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري على النجاحات المتواصلة، متطلعا لمزيد من العمل والعطاء والتميز في خدمة المرضى والوصول إلى أعلى المستويات.

ووجه سمو أمير منطقة حائل في ختام تصريحه رسالة مباشرة للشباب مؤكداً على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية والحفاظ على أرواحهم، سائلاً الله التوفيق للجميع.

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