السعودية اليوم / محافظ صبيا يلتقي مدير المرور بجازان



صبيا ٢٨ ربيع الآخر 1441 هـ الموافق ٢٥ ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود بمكتبه بالمحافظة اليوم، مدير إدارة مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي، ومديري شعب الحوادث والسير والسلامة بالإدارة ومدير مرور صبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث الخطط المرورية التي ينفذها مرور المحافظة والمقترحات المقدمة والحلول المناسبة لتفادي المشكلات المسببة للحوادث والاختناقات المرورية في عدد من المواقع والطرقات والشوارع بالمحافظة، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطط المرورية بصبيا والمراكز والقرى التابعة لها.

واستعرض الاجتماع استعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مدير مرور جازان ورئيس بلدية محافظة صبيا سفر الشهراني، على بعض المواقع التي تتكرر بها بعض المشكلات والحوادث المرورية.

وشدد الداود على أهمية اللقاء وما بحث من موضوعات انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بوضع الخطط والحلول المناسبة للمشكلات والحوادث المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

// انتهى //

23:55ت م

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