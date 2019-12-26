الارشيف / اخبار السعوديه

إيداع راتب شهر ديسمبر .. شيك على حسابك

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم إيداع راتب شهر ديسمبر .. شيك على حسابك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-26

إيداع راتب شهر ديسمبر .. شيك على حسابك

بعد تقديمها بسبب عطلة الأسبوع

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت حسابات الموظفين على مستوى المملكة في استقبال راتب ديسمبر بعد تقديم موعد صرف الراتب؛ بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

ويصادف يوم الصرف لهذا الشهر يوم الجمعة الـ27 من شهر ديسمبر، وبحسب النظام المتبع يتم تقديم صرف الراتب حال صادف موعد الصرف إجازة رسمية.

Advertisements

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

ويتم إيداع الرواتب بحسب النظام المتبع يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد فقط.

تابعنا على 95068cb04d.jpg تواصل معنا على0398a0776a.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع راتب شهر ديسمبر .. شيك على حسابك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا