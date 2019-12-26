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الخارجية الصينية: قضية خاشقجي شأن داخلي للمملكة

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2019-12-26

الخارجية الصينية: قضية خاشقجي شأن داخلي للمملكة

أكدت أنه يجب عدم تسييس القضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمنت جمهورية الصين، معالجة المملكة العربية لقضية جمال خاشقجي وفقًا للقانون.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في تصريح نقلته السفارة الصينية في المملكة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، مساء اليوم الأربعاء: “لاحظت الصين حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقًا للقانون. وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي”.

وأضاف قنغ شوانغ: “القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها”.

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