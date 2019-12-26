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الخارجية الصينية: قضية خاشقجي شأن داخلي للمملكة
أكدت أنه يجب عدم تسييس القضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ثمنت جمهورية الصين، معالجة المملكة العربية السعودية لقضية جمال خاشقجي وفقًا للقانون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في تصريح نقلته السفارة الصينية في المملكة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، مساء اليوم الأربعاء: “لاحظت الصين حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقًا للقانون. وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي”.
وأضاف قنغ شوانغ: “القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها”.
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