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شكرا لقرائتكم إمارة الجوف تعلن تأخير دوام منسوبيها بسبب الكسوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إمارة الجوف تعلن تأخير دوام منسوبيها بسبب الكسوف
حفاظًا على سلامة الموظفين
متابعات الخليج 365 - الجوف
أعلنت إمارة منطقة الجوف تأخير دوام منسوبيها اليوم الخميس، بالتزامن مع كسوف الشمس في سماء المملكة.
وقالت إمارة الجوف، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حرصًا على سلامة منسوبي إمارة منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة لها، من ظاهرة كسوف الشمس التي ستتزامن مع بداية الدوام الرسمي وجّه سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بتأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحًا”.
وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.
ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.
يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.
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