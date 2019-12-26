إمارة الجوف تعلن تأخير دوام منسوبيها بسبب الكسوف

2019-12-26

متابعات الخليج 365 - الجوف

أعلنت إمارة منطقة الجوف تأخير دوام منسوبيها اليوم الخميس، بالتزامن مع كسوف الشمس في سماء المملكة.

وقالت إمارة الجوف، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حرصًا على سلامة منسوبي إمارة منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة لها، من ظاهرة كسوف الشمس التي ستتزامن مع بداية الدوام الرسمي وجّه سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بتأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحًا”.

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وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.

ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.

يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

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