15 مالكًا يزجون بـ 16 فردية بمنافسات الشعل دق وجل

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - واس

يستعرض غداً 15 من ملاك الإبل ( 16 فردية ) أمام لجان التحكيم في منافسات الفردي لون الشعل بفئتيه “دق” و”جل”، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ويتوقع قوة المنافسة عطفاً على مشاركة كل مالك بفردية واحدة فقط في هذه المسابقة باستثناء المتسابق مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي الذي يشارك بـ (فرديتين) في فئة “الجل”.

وكانت إدارة نادي الإبل أعلنت اليوم عن تأجيل عرض الشعل إلى الساعة التاسعة صباحا نظراً لكسوف الشمس الذي تشهده المملكة صباح الغد.

ويشارك في فئة فردي “دق” لون شعل:

1- عبدالله محمد ردعان ال بريك

2- مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي

3- الكويتي علوش نحيان فهيد العجمي

4- صقر مطلق صقر السهلي

5- الكويتي فلاح سالم راشد الهاجري

6- عايض محسن ساير العتيبي

7- فلاح سلطان عامر بن ملحم

8- حنس مفرس فارس العتيبي

وفي فئة فردي “جل” لون شعل يشارك:

1- حفيظ برغش علوش السهلي

2- مترك نايف تركي بن حجنه

3- نايف سعودي نايف الحثلين

4- مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي (فرديتان)

5- مطلق صقر عبدالله السهلي

6- فلاح سلطان عامر بن ملحم

7- حنس مفرس فارس العتيبي

وكان قد أعلن اليوم عن الملاك المتأهلين في الصفر (جل – دق)، التي ستعرض بعد غدٍ الجمعة، حيث ضمت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (جل – شعل)، أولاً لفئة الفردي (جل / صفر):

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (3 فرديات)

2- اهلال عايض دغيثر العتيبي (4 فرديات)

3- علوش ضيدان شافي العجمي

وتأهل في فئة الفردي (دق/ صفر):

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (6 فرديات)

2- قعيد مرزوق صويمل المطيري

3- تركي محمد تركي السبيعي.

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