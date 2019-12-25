السعودية | وزير التعليم يوجه بإنجاز الطلبات المرفوعة في نظام سفير2 .. ويشكل لجنة تقنية لتقييم ومعالجة المشكلات

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وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي؛ لإنجاز كافة الطلبات المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في سفير2؛ بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه، كما وجه بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها لتقييم كفاءة الخدمات تقنياً وفنياً في سفير2، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.

وأضافت أن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت عدة وسائل للتواصل مع المبتعثين للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام سفير2، ومن ذلك تخصيص إيميل، وتأسيس مكتب لاستقبال طلبات المبتعثين في مقر الوزارة بحي المعذر في مدينة الرياض، إلى جانب التفاعل على مدار الساعة في حساب وكالة الابتعاث في شبكة “تويتر” للإجابة عن أي استفسارات أو طلبات من المبتعثين.

وأشارت إلى أن التطبيق الأولي للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافاً في تجربة المستخدم بين نظام سفير1 وسفير2 في رفع الطلبات، كما أن معظم الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي يتم رفضها الكترونياً، مؤكداً على أتمتة 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66% من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.