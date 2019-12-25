شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تكشف ملابسات إزالة منزل مواطن والان نبدء بالتفاصيل

• لا يملك مستمسكات شرعية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ملابسات إزالة منزله أحد المواطنين، مؤكدة أن الإزالة تمت بناء على حكم من المحكمة الإدارية.

وقالت عبر "تويتر": إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعى فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله دون وجه حق، فإن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية، وصدر عليه حكما شرعيا من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية بالإزالة".

وتابعت: "عبارة عن تعدي على أراضى حكومية، وتمت الإزالة بناء على الحكم الصادر وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التى تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها".