شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين ، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي ، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".