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شكرا لقرائتكم أمانة العاصمة المقدسة تعلق على مقطع إزالة منزل مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة العاصمة المقدسة تعلق على مقطع إزالة منزل مواطن
أكدت أنه لا يملك مستمسكات شرعية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعى فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله بدون وجه حق، تود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح للعموم بأن متابعات الخليج 365 لا يملك مستمسكات شرعية.
وأضافت الأمانة، في بيان لها، أنه صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية، وتمت الإزالة بناء على الحكم الصادر وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.
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