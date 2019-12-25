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شكرا لقرائتكم إمارة المدينة تعلن تأخير دوام منسوبيها.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إمارة المدينة تعلن تأخير دوام منسوبيها.. غدًا
حرصًا على سلامة الموظفين
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وجّه الأمير فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غدٍ الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحًا.
وأضافت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي، أن ذلك يأتي استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.
وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.
ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.
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