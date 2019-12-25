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إمارة الشرقية تعلن تأخير دوام منسوبيها.. غدًا
تزامنًا مع ظاهرة الكسوف الحلقي
متابعات الخليج 365 - الشرقية
وجه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتأخير بداية دوام يوم غدٍ الخميس في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز إلى الساعة التاسعة صباحًا، وبما لا يؤثر على سير العمل.
وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي تزامنًا مع ظاهرة “الكسوف الحلقي”.
وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.
ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.
يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.
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