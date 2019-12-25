- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم استشاري عيون لـ”المواطن”: النظر لكسوف الشمس يتلف البصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استشاري عيون لـ”متابعات الخليج 365”: النظر لكسوف الشمس يتلف البصر
أكد أن النظارة الشمسية لا تمنع الأشعة الضارة
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
حذر الدكتور خالد العرفج، رئيس قسم العيون في مستشفى الملك فهد الجامعين، من إطالة النظر في كسوف الشمس؛ مما يسبب حرقًا في مركز الإبصار لدى الإنسان وضعفًا في الرؤية قد يستمر طويلًا.
وقال العرفج في حديث خاص لـ “متابعات الخليج 365“: “إن النظر لكسوف الشمس يسمح للأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء الضارة أن تخترق العين وتسبب حرقًا في مركز الإبصار وبالتالي تؤدي إلى ضعف البصر”.
وأكد استشاري العيون بالمستشفيات الجامعية، الدكتور سعيد الودعاني، أن النظارة الشمسية لا تمنع وصول أشعة كسوف الشمس الضارة للعين، مؤكدًا على ضرورة تنبيه الآباء لأبنائهم بعدم النظر لكسوف الشمس.
وشدد الودعاني على عدم إطالة النظر لكسوف الشمس مما قد يسبب حرقًا وتلفًا في مركز الإبصار، مبينًا أنه أشرف على أكثر من 6 حالات أصيبت بالعمى الدائم بسبب النظر في كسوف الشمس.
يذكر أن وزير التعليم وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري عيون لـ”المواطن”: النظر لكسوف الشمس يتلف البصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.