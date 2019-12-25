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2019-12-25 إصابة طفلين ورجل وإخلاء 6 في حريق شقة بجدة متابعات الخليج 365 - جدة باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة إخماد حريق اندلع في شقة بالدور الأرضي لبناية من دورين. Advertisements وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، أن الحريق نتج عنه إصابة طفلتين ورجل باختناق تم نقل الرجل للمستشفى، فيما تلقت الطفلتان العلاج في الموقع. وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم أيضًا إخلاء 6 أشخاص من الدور الثاني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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