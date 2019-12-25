إمارة مكة تعلن تأخير دوام منسوبيها .. غدًا

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غدٍ الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس وحرصًا على سلامة الموظفين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







