- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم إمارة مكة تعلن تأخير دوام منسوبيها .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إمارة مكة تعلن تأخير دوام منسوبيها .. غدًا
لتفادي الأضرار المحتملة لكسوف الشمس
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غدٍ الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى الساعة 9 صباحًا.
وأوضحت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس وحرصًا على سلامة الموظفين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة مكة تعلن تأخير دوام منسوبيها .. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.