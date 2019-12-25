ولادة 4 توائم بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة شهدت ولادة أربعة توائم بصحة جيدة.

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وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إبراهيم، سعاد، صباح، ابتسام، ٤ توائم في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة”.

وأضافت وزارة الصحة، “أن حالة التوائم الصحية جيدة بفضل الله، جعلهم الله من مواليد السعادة”.

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