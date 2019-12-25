توطين 50% كحد أدنى لمديري عقود التشغيل بالأجهزة الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حدد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي اعتمده وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس، نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا.
وتضمن الدليل مراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و100% لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل. يذكر أن وزير العمل أصدر صفر الماضي قرارا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
نسب التوطين
- 50% لمستوى الإدارة العليا
- 30% للوظائف الهندسية والتخصصية
- 100% للوظائف الإشرافية
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