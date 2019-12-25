منح دراسية وبرامج تدريبية ووظائف لقدامى لاعبي القدم وأسرهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان أمس توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية (أصدقاء)، ويمثلها الكابتن ماجد عبدالله، وجامعة جدة، ويمثلها مديرها الدكتور عدنان الحميدان، وغرفة مكة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بالإنابة نايف الزايدي، بهدف تعزيز أوجه التعاون في مجالات رياضية وتعليمية واجتماعية.

وتهدف مذكرة التفاهم بين غرفة مكة وجمعية «أصدقاء» إلى توفير قاعات المحاضرات والندوات لعقد الفعاليات والبرامج التي تنظمها الجمعية، إلى جانب منح مقاعد مجانية للاعبين القدامى وأسرهم في عدد من البرامج التدريبية، إضافة إلى دعوتهم لحضور احتفالات الغرفة، والمساهمة في توظيف اللاعبين القدامى.

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وتسعى الجامعة من خلال مذكرة التفاهم إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية وخدمة المجتمع، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة ترسخ مبادئ وقيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي.

ويتمثل التعاون المشترك بين الجامعة والجمعية في تنظيم برامج أكاديمية وتوفير فرص التدريب التعاوني وتقديم الاستشارات الفنية والاستراتيجية في العلوم الرياضية، وإطلاق حملات توعوية، وتنظيم الفعاليات، وإعداد البحوث والدراسات العلمية في المجالات الرياضية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات.

وكان أمير المنطقة بالنيابة استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، الذي قدم شرحا عن أهداف الجمعية والبرامج التي تقدمها للاعبي كرة القدم القدامى.