السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الياباني تارو كونو. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.



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كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد ووزير الدفاع الياباني يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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