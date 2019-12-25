أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حالات مرضى الرعاية المديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بتشكيل لجنة لدراسة حالات مرضى الرعاية المديدة المنومين في مستشفى الظهران العام.

وفي هذا الصدد وجهت إمارة المنطقة أخيرا برقية لجهات ذات علاقة، بتشكيل لجنة لدراسة كل حالة على حدة، والرفع بما تتوصل إليه من مرئيات، لدراستها وإكمال ما يلزم.

وتضم اللجنة المشكلة لدراسة الحالات في عضويتها، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى قوى الأمن بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

وستعمل اللجنة على دراسة وتقييم الحالات، ومدى حاجتها للاستمرار في المستشفى، والخدمات المقدمة عبر برنامج الطب المنزلي لمن يتقرر مغادرتهم.

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من جهة أخرى دشن أمير المنطقة بمكتبه بديوان الإمارة أمس نظام المسعف الالكتروني، التابع للهيئة العامة للهلال الأحمر، بحضور رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم.

وأكد أن استخدام التقنية في تقديم وتطوير الخدمات لا يعني إغفال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية المختلفة.

وبين أمير المنطقة أن إمداد المجتمع وتأهيله بالمعرفة والعلم حول إجراءات الإسعافات الأولية ضرورة ملحة، ولا بد من تكثيف الجهود في هذا الجانب، والتكامل مع الجهات المعنية، وتطوير البرامج المقدمة لتواكب حالات الطوارئ في مختلف المواقع، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الجهات المختلفة، مثل لجنة السلامة المرورية، ومراعاة طول الطرق وتوسع محافظات المنطقة الشرقية، والتنسيق مع المنشآت الصناعية لتقديم الخدمات المساندة لهم، متمنيا لمنسوبي الهيئة التوفيق في أداء عملهم.

ووجه الأمير سعود بن نايف كلمة لمنسوبي الهلال الأحمر في الميدان، أوصاهم بتقوى الله، مبينا أن الجميع يعول على رجال الهلال الأحمر لأداء مهامهم بأمانة وإخلاص في الحالات الطارئة، والإسعافية، واحتساب الأجر عند الله في هذا العمل الإنساني.

من جانبه أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر أن تدشين هذا النظام هو جزء من منظومة تطوير عمل الهيئة، واستخدام التقنية في تقديم الخدمات.