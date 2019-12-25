«المدنية» تطور توجهاتها الاستراتيجية لترتقي بخدمات المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعدادا لإطلاق المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية خلال الفترة المقبلة، تعتزم وزارة الخدمة المدنية تطوير توجهاتها الاستراتيجية، لتواكب طموحات رؤية المملكة 2030، فضلا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين سعي الوزارة بجميع كوادرها ووحداتها الإداريةإلى تطوير توجهاتها الاستراتيجية، لافتا إلى عمل الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني.

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وألمح خلال لقاء تعريفي بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية «مسار» ومنصة ذكاء الأعمال، أمس في تبوك، إلى أن مبادرات الوزارة تتمحور حول الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدراته ودعم عملية التحول الرقمي لتسهيل وتجويد الخدمات وتطوير الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة وتمكين المرأة في القطاع العام وتعزيز دورها القيادي وتوفير بيئة عمل محفزة.

وقال إن هذا العام حمل الكثير من العمل والإنجازات التي استهدفت بالدرجة الأولى تطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، عبر استهداف تطوير الموظفين، وإخضاعهم إلى دورات تدريبية وبرامج تطويرية، ومبادرات ترمي إلى صقل المواهب، ودعمها وتطويرها.

المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية:

تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الالكترونية

موجهة لمسؤولي الموارد البشرية

ستسهم في التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات

تعزيز مبدأ الشفافية ورفع جودة البيانات