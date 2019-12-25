42 نزيلا يؤدون اختباراتهم في سجون مباحث أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

أدى 42 نزيلا الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم بسجون المباحث بأبها. وأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، خلال تفقده أمس سير الاختبارات في المجمع أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب، فيما تجول والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمه من خدمات ومراكز، أبرزها: المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، إضافة إلى أجنحة لقاء مستقلة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء، بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء والتي تجسد حرص القيادة الحكيمة على استصلاحهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فيما جرى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتي المباحث والتعليم.

من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم عسير سعد بن عمير أنه تقدم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في الإصلاحية، و12 دارسا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسا في المرحلة الثانوية بالسجن.