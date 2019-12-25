فوق البنفسجية تؤخر موعد الاختبارات.. والنظارات لا تحمي العينين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما حذرت وزارة الصحة من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح اليوم، وجهت وزارة التعليم بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات إلى التاسعة صباحا.

وبينت الصحة أن النظر لأشعة الشمس يسبب تشوها في الرؤية أو تغيرا في اللون قد يضر مع مرور الزمن، مشيرة إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين «حتى لفترة قصيرة» يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

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وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

وأوضحت أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر، إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.

إلى ذلك وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة إلى التاسعة صباحا، وذلك بسبب ظاهرة كسوف الشمس وحرصا على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسبا حيال ذلك.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه مع شروق شمس اليوم تشهد سماء المملكة كسوفا حلقيا نادرا يبدأ من الـ 05:30 وينتهي عند 07:45 صباحا، حيث تتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات إلى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية إذ يتسبب النظر لفترة طويلة في حدوث إصابات بالعين، مثل حدوث حروق بمركزالإبصار.