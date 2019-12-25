لجنة علمية لاعتماد اللوائح المنظمة للبحث وقواعد النشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت اللجنة العلمية في هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعاتها لمناقشة مهامها التي تتضمن اعتماد الخطة العامة لأعمال الهيئة من أطر ودراسات ومعايير، واقتراح أسماء المراجعين والمحكمين، والإشراف العلمي على المنتجات الفنية للهيئة، والتوصية باعتماد الندوات والملتقيات العلمية، إضافة إلى اعتماد اللوائح المنظمة للبحث وقواعد النشر العلمي، والنشرات الإخبارية والدوريات المتخصصة، واقتراح فرص التعاون مع الهيئات والجمعيات العلمية المهنية المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والقيام بما تكلف به اللجنة في مجال اختصاصها.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان أهمية اللجنة العلمية بالهيئة لضمان الجودة العلمية لمنتجاتها، ولما تمثله من هوية علمية مهنية معبرة عن الهيئة ومكانتها ودورها المؤثر، مشددا خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة أمس في الرياض على أهمية التكامل بين مراكز الهيئة على المستوى الفني.

ويرأس اللجنة المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث والابتكار.