السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت وزارة العدل أسماء 1728 مرشحا ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء. Advertisements وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف الدخول على بوابتها الالكترونية والاستعلام عن النتيجة. وذكرت أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي، وذلك عبر نظام «جدارة» التابع لوزارة الخدمة المدنية. ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1728 مرشحا ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة بالعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.