وظائف هندسية وإدارية بالشؤون الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وظائف هندسية وإدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من المناطق، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة، حيث سيكون التقديم الأحد المقبل.

وأوضحت أن الوظائف الإدارية 46، للمراتب من الرابعة حتى الثامنة من بينها كاتب، مساعد إداري، فني صيانة الآت، كهربائي، محصل إيرادات، مساح، ميكانيكي، مطور برامج أول). فيما تتوفر53 وظيفة هندسية بالمرتبة السابعة منها معماري، مدني، ميكانيكي، كهربائي.