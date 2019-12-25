السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وظائف هندسية وإدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من المناطق، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة، حيث سيكون التقديم الأحد المقبل.
وأوضحت أن الوظائف الإدارية 46، للمراتب من الرابعة حتى الثامنة من بينها كاتب، مساعد إداري، فني صيانة الآت، كهربائي، محصل إيرادات، مساح، ميكانيكي، مطور برامج أول). فيما تتوفر53 وظيفة هندسية بالمرتبة السابعة منها معماري، مدني، ميكانيكي، كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية وإدارية بالشؤون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.