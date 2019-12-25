شكرا لقرائتكم الصين تؤيد معالجة السعودية لقضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أن بلاده تؤيد معالجة السعودية لقضية جمال خاشقجي. وقال المتحدث: "لاحظت الصين حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقًا للقانون. وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي. القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الصين تؤيد معالجة السعودية لقضية خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.