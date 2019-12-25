السعودية | السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية

شكرا لقرائتكم السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتفل السعودية لأول مرة في تاريخها، برأس السنة الميلادية 2020، والتي تشمل عدة ومفاجآت، من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض للألعاب النارية ومنصة للموسيقى إلى جانب فعاليات أخرى.
ويترقب السعوديون الاحتفال في موقع ملهم يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الثاني من 6 مساء حتى الواحدة صباحا.
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