أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 25/12/2019

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي لمعرفة كل المستجدات التي تشهدها أسعار الذهب في محلات الصاغة في محافظات ومدن المملكة، وقد تتأثر أسعار الذهب بفعل عدد من العوامل وأبرزها سعر برميل النفط الخام وسعر أوقية الذهب، فكل منهما له دور مهم في ارتفاع أو تراجع الذهب، وسوف نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 25/12/2019

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاع ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة في أنحاء المملكة، وجاء هذا الارتفاع بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 181.05 ريال مقابل 48.25 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 165.97 ريال مقابل 44.23 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 158.42 ريال مقابل 42.22 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 135.79ريال مقابل 36.19 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 105.61 ريال مقابل 28.15 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 90.53 ريال مقابل 24.13 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.267 ريال مقابل 337.67 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 181.052 ريال مقابل 48.251 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.631 ريال مقابل 1.501 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.