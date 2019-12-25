شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : الحوثي يصدر تعميم عــــاجل إلى ‘‘الحلاقين‘‘ وصوالين الحلاقة في صنعاء!! .. لن تصدق ماجاء فيه؟ (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت مليشيا الحوثي صوالين الحلاقة والمواطنين من حلاقة شعر الرأس غير المناسبة وفقا لمذكرة صادرة عنهم.

وبحسب المذكرة أطلع عليها المشهد اليمني مايلي:" منطلق هويتنا والتمسك بالدين الاسلامي الحنيف وتمسكنا بالقوران الكريم وقول الله تعالى" ياأيها الذين أمن إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين".

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وقوله صلى الله عليه وسلم:" من تشبه بقوم فهو منهم".

وحذر الحوثيون عبر المذكرة صوالين الحلاقة من" أي قص لشعر الرأس المنافية لقيمنا ومبائدنا الاسلامية ومنافية ومخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ومن يخالف تذلك سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ضده".

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت حملات على محلات "بوالط" النساء في صنعاء وحرق المرابط الخاصة بهن، لاقت استهجان واسع باعتبار المليشيا تركز على السطحيات وتتناسى الجرائم التي تقوم بها ضد المواطنين.