شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يفجر ‘‘تنبؤات صادمة‘‘ عن ما سيحدث في اليمن خلال الأيام القادمة وتحديدا مطلع العام 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي توقعت مقتل الرئيس صالح تتنبأ مجددا: هذا ما سيحصل في اليمن والسعودية ومصير الحرب خلال 2020؟ رسميًا سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة)

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