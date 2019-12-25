“الخدمة المدنية”: تعميم تأخير “الكسوف” يخص منسوبي الوزارة فقط

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر أن التعميم المتداول بشأن تأخير دوام الغد إلى الساعة التاسعة صباحًا صحيحٌ، ولكنه يخص فقط منسوبي وزارة الخدمة المدنية، وليس موظفي القطاع الحكومي. وأضاف “الظاهر” وفقًا لـ”سبق” بأن “لكل رئيس جهة حكومية صلاحية ذلك التأخير بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية”.

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