بالصور: ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

أكدت المديرية العامة للجمارك أنها ضبطت بالتعاون مع الجهات المختصة قدمت رشوة قدرها مليون ريال لأحد المعنيين. وأوضحت أن العصابة عرضت هذه الرشوة لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر. وأبانت أنه بعد جرد محتويات الحاوية، تبيّن أنها تحتوي على عشرة ملايين سيجارة.

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