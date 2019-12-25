الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء!

شهد سوق الأسهم اليوم الأربعاء، تراجعاً وذلك بعد 8 جلسات من الصعود المتواصل، بالتزامن مع تراجعٍ في غالبية قطاعات السوق.

وتراجع سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع تداولاتٍ محدودة، حيث هبط السهم بنسبة 0.56%، وأغلق عند 35.2 ريال للسهم، فيما واصل تصدره لقائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، بقيمة تداولات بلغت 394.98 مليون ريال.

وبلغت كمية التداول على سهم شركة النفط العملاقة أرامكو، 11.217 مليون سهم، من خلال 14.921 ألف صفقة، بينما حقق السهم أعلى سعر ه خلال الجلسة عند 35.4 ريال، وأدنى سعر عند 35.1 ريال.

بينما شهد مؤشر السوق الرئيسية “تاسي”، هبوطاً بنسبة 0.92% وأغلق عند 8342.79 نقطة، وذلك بعد أن جرى التداول بقيمة 4.138 مليون ريال سعودي، بواقع 200.153 مليون سهم.