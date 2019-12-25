جامعة الملك سعود: لا تغيير في مواعيد الاختبارات غداً الخميس

أكّدت جامعة الملك سعود، أن مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات يوم غد الخميس، ستكون في مواعيدها دون تغيير.

وقالت على لسان متحدثها الرسمي: إن “الجامعة ترجو لطلابها السلامة والتوفيق، وتوخي الحذر بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أو بأي وسيلة مساعدة أثناء كسوف الشمس يوم غد الخميس”.

وأضافت: “تود الجامعة التأكيد على كافة الطلاب والطالبات بأن اختبارات يوم غد الخميس، ستكون في نفس أوقاتها دون تغيير”.