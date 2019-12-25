أكّدت جامعة الملك سعود، أن مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات يوم غد الخميس، ستكون في مواعيدها دون تغيير.
وقالت على لسان متحدثها الرسمي: إن “الجامعة ترجو لطلابها السلامة والتوفيق، وتوخي الحذر بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أو بأي وسيلة مساعدة أثناء كسوف الشمس يوم غد الخميس”.
وأضافت: “تود الجامعة التأكيد على كافة الطلاب والطالبات بأن اختبارات يوم غد الخميس، ستكون في نفس أوقاتها دون تغيير”.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك سعود: لا تغيير في مواعيد الاختبارات غداً الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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