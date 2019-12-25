جامعة “أم القرى” تعلن تأخير اختبارات الخميس ساعة عن موعدها الأصلي

أعلنت جامعة أم القرى تأخير موعد الاختبارات المقرر يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا. وشمل قرار التأخير مقر الجامعة الرئيسي بـ”العابدية” بمكة المكرمة، وفروعها، بسبب ظاهرة كسوف الشمس الذي تشهده المنطقة من الساعة الـ30: 5 ص حتى الـ45: 7 ص. ونشرت الجامعة مواعيد الاختبارات ليوم غد الخميس، وجاء تأخير موعد اختبارات الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة التاسعة صباحًا، والساعة العاشرة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، ويتم تأخير جميع الاختبارات ساعة عن الموعد القديم لجميع الطلاب والطالبات.

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