قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.
وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من #كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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