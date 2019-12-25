لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من ‫#كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.