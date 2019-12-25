جامعة القصيم: لا تأجيل لموعد اختبارات الطلاب غدًا الخميس

نفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم، اليوم الأربعاء، تأخير موعد الاختبارات يوم غدٍ الخميس؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت العمادة: تؤكِّد عمادة القبول والتسجيل، أن الاختبارات يوم غدٍ الخميس في موعدها؛ دون تغيير.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

وقد وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في وقت سابق، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الوزير، الجامعات، باتخاذ ما تراه مناسبًا حيال ذلك، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

وتفصيلًا، تشهد سماء السعودية مع شروق شمس يوم غدٍ الخميس، كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس، يبدأ من الساعة الـ05:30، وينتهي عند الـ07:45 صباحًا تقريبًا. ونظرًا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجُّه الطلاب والطالبات للمدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وجه الوزير بتأخير مواعيد الامتحانات، حرصًا على سلامة الطلاب من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرُّض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما قد يتسبَّب بالنظر لفترة طويلة في حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار.