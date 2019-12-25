رافعات البناء تتزاحم في جدة لتنفيذ مشاريع الإسكان

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مجموعة من الصور التي تظهر فيها عشرات رافعات البناء، وهي تعمل ضمن مشاريع وزارة الإسكان في جنوب محافظة جدة، إذ تعكس الصور سير العمل المتقدم في هذه المشاريع، والتي توفر 16409 وحدة سكنية متنوعة بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، وهي مشروع ربى جدة، ومشروع أعالي جدة، ومشروع تلال الغروب.

وتأتي هذه المشاريع ضمن 8 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظة جدة توفر 44 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع مخططات الأراضي السكنية المجانية في منطقة مكة المكرمة، وهي 20 مخططا توفر نحو 40 ألف قطعة أرض للمستفيدين من برنامج «سكني».

ويوفّر مشروع ربى جدة 1248 وحدة بأسعار تبدأ من 290 ألف ريال، فيما يوفر مشروع أعالي جدة 8649 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 240 ألف ريال، أما مشروع تلال الغروب فيوفر 6512 وحدة سكينة بأسعار تبدأ من 260 ألف ريال، وتم خلال الشهرين الماضيين تسليم عدد من الوحدات في مشروع إسكان «ربى جدة» ضمن المرحلة الأولى منه، فيما تتواصل أعمال التنفيذ لهذه المشاريع تمهيدًا لاستكمال تسليمها خلال الأشهر المقبلة.

ويترقب أهالي جدة من مستفيدي برنامج «سكني» إنجاز هذه المشاريع لدورها في تلبية الطلب على مستوى المحافظة؛ حيث تراعي تكامل أعمال البنية التحتية من مياه وكهرباء وإنارة واتصالات وغيرها، كما تحوي العديد من المواقع المخصصة للمرافق الخدمية وذلك حرصًا من الوزارة على توفير بيئة سكنية متكاملة تخدم المستفيدين .

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت خلال الشهر الجاري تجاوزها لمستهدفات 2019م، بتحقّق أرقامًا قياسية في أعداد المستفيدين من خدماتها بنحو 300 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها برنامج «سكني»، كما أعلنت عن مستهدفاتها لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.