«صحة مكة» توقع اتفاقيتي تعاون لتقديم الخدمات النفسية والتربوية للمواطنين

أبرمت الشؤون الصحية بمكة المكرمة بمقرها بالحمراء، اتفاقية تعاون مشترك مع «مركز مشاعر للاستشارات الأسرية والنفسية والتربوية»، كما أبرمت «الصحة» أيضًا، اتفاقية تعاون أخرى مع مركز «العلياء للاستشارات الأسرية والتدريب»؛ لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن الاتفاقيتين أبرمتا من خلال برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، والمدير التنفيذي لمركز «مشاعر» فواز فهد أزهر، وممثلة «مركز العلياء» الدكتورة عبير محمد الحربي.

وأوضحت صحة مكة، أن هذا النوع من التعاون المشترك يأتي تعزيزًا لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ وبما يمكنه من تقديم الدعم للخدمات الصحية، بجودة وكفاءة عالية، تكاملًا مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وأوضحت «صحة مكة»، أن هذه الشراكة سوف تثمر إمكانياتها وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل، وينفع المجتمع ويخدم المواطنين، بفتح المجال للتطوع وتبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الصحة، إلى جانب مساعدة منسوبي الصحة وأسرهم في تقديم الخدمات والبرامج الترفيهية والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والملتقيات العلمية والمعارض التوعوية المصاحبة للفعاليات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية.