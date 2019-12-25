إغلاق 297 محلًا تجاريًّا مخالفًا وإنذار 114 في خميس مشيط

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط ٢٩٧ محلًا تجاريًّا مخالفًا، وأنذرت ١١٤ محلًا آخر، خلال جولات ميدانية نفذتها فرق الرقابة البلدية الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل القرني، أن الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية شملت 445 منشأة صحية ومهنية، مشيرًا إلى أنه جرى مصادرة 3716 كيلوجرامًا من اللحوم والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وأكثر من 23 لترًا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، كما جرى إزالة 27 بسطة عشوائية مخالفة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفين.

وأوضح المتحدث أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.