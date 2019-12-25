«النقل» تؤخر دوام موظفيها غدًا حتى الـ9 بسبب كسوف الشمس

وجه وزير النقل المهندس صالح الجاسر بتأخير بدء دوام موظفي الوزارة إلى الساعة الـ 9 صباحًا يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة أن قرار تأخير الموظفين يأتي «حرصًا على سلامة موظفيها»؛ لتزامن «كسوف الشمس» مع أوقات خروجهم من المنازل.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبينت «الصحة»، في رسالة توعوية نشرتها عبر حسابها بتويتر، أن النظر لأشعة الشمس يسبب تشوهًا في الرؤية أو تغيرًا في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

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وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين «حتى لفترة قصيرة» يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

وأكدت وزارة الصحة أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.