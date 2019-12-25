جامعة المجمعة ترفع وعي طلاب الابتدائي بآثار ظاهرة كسوف الشمس

نفَّذت جامعة المجمعة، مبادرة مميزة أطلقت عليها مبادرة «معكم دائمًا»؛ تهدف لرفع الوعي لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام بآثار ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس.

وأشارت الجامعة، إلى أن تنفيذ المبادرة سيكون عبر عددٍ من الأهداف المتعلقة بتنبيه الطلبة بهذه المرحلة الدراسية من المؤثرات الصحية؛ جراء النظر المباشر لظاهرة الكسوف الحلقي، غدًا الخميس.

ووجدت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والطالبات والمعلمين، فيما شكر وكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن، على دعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية، التي تستهدف حاجة الطلبة في المراحل الأولية من التعليم إلى رفع الوعي من التأثير المتوقع؛ جراء النظر إلى الشمس خلال ظاهرة الكسوف، كما شكر المدارس على تعاونهم لإنجاح أهداف المبادرة.

الجدير بالذكر، أن هناك أطباء أشاروا إلى أنه من المتوقع اعتلال شبكية العين للشخص بمجرد النظر المباشر لحالة الكسوف الحلقي للشمس.