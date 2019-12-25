وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك. وقد حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.