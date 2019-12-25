«الشؤون الإسلامية»: تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة بسبب كسوف الشمس

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، تأخير الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وعبر حسابها الرسمي، قالت الوزارة إن هذا القرار يأتي «حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة، ولكي يتمكن الموظفون من أداء صلاة الكسوف»، مشيرة إلى أن ذلك بتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ .

وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس؛ كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس يبدأ من الساعة 05:30، وينتهي عند الساعة 07:45 صباحًا تقريبًا.

من ناحيته، حذَّر مستشفى الملك خالد للعيون، من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس، الذي سيشاهد بمشيئة الله تعالى يوم غدٍ الخميس في المملكة؛ ابتداءً من شروق الشمس.

وأوضح المستشفى، أن التعرُّض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف، يسبِّب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر، الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًا «اعتلال مركز النظر».